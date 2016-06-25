Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Я игрок атаки. Меня пригласили в «Урал» забивать мячи»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, который сегодня подписал с екатеринбургским клубом однолетний контракт, прокомментировал свой переход.

    «Буквально за два дня все решилось. Мне позвонил Рохус Шох (спортивный директор «Урала» – прим. «Бомбардира»), мы поговорили. Я сказал, что готов, полон сил и хочу играть. Буквально через день он мне перезвонил, мы договорились по условиям и все. Подписал сегодня контракт и буду целый год выступать в футболке «Урала».

    Травму залечил. Провел сегодня первую тренировку. Из-за травмы месяц я не тренировался. Время до начала чемпионата есть. Будем готовиться.

    В «Урале» знаю Тему Фидлера, Спартака Гогниева, но его уже нет. Пару дней, и буду всех знать по именам. Это не проблема.

    Личные цели? Я игрок атаки, нападающий. У меня одна цель – забивать мячи. Для этого, наверное, меня сюда и приглашали. Забивать, чтобы команда выигрывала, приносить очки – это моя главная задача», – сказал Павлюченко.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Обамка 26 июня 2016, 11:08

      Вы уже все так назабивались,что вся Европа гадает,это была сборная ЧЕГО,по футболу или по шахматам?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июня 2016, 10:03

      Ой-ей!
      Вспомнила бабка,как девкой была!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 июня 2016, 09:47

      Какой талант юмора! Срочно его в камеди клаб. Мячи он будет забивать, последние пять лет не забивал, а тут вдруг начнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 03:38

      Очень надеюсь, что будут эти забитые мячи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 26 июня 2016, 02:48

      Ты уже в Кубани назабивал, что они в ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Обамка 25 июня 2016, 23:41

      ты видел как в Борусии Мхитарян играет ,а теперь на себя посмотри и найди два отличия,игрок атаки!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Rese 26 июня 2016, 09:49

      В том то и дело, что не играл, а выступал. Выходил только в некоторых матчах в Кубке. Всё остальное время сидел на банке.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11