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    Семин: «Надо было постараться удержать Слуцкого»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал уход наставника национальной команды Леонида Слуцкого в отставку.

    «Слуцкому не надо было спешить. Надо было постараться удержать его в сборной. Это проблема не одного Слуцкого, а всего нашего футбола. В данной ситуации проще всего принять такое решение, чтобы виноватым оказался главный тренер. От предыдущих иностранных тренеров Слуцкий получил то, что получил, поэтому и такой результат. Слуцкий в экстремальной ситуации решил задачу по выходу на чемпионат Европы, а на турнире проявились общие проблемы российского футбола.

    В первую очередь нужно проанализировать все наше футбольное хозяйство, это самое важное. Во главе сборной России обязательно должен быть российский тренер. В стране достаточно специалистов. Тренер сборной обязательно должен быть освобожденным. Вообще, все должны занимать только одну должность. Тогда футболу будет больше внимания», – сказал Семин.

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2016 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 июня 2016, 00:44

      Пахать бесплатно да вы че!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +241

      Moveton 25 июня 2016, 22:20

      единственный выход отменить лимит совсем. и пусть стараются играют на своём уровне в фнл. хоть обидно не будет от результатов. зато хоть клубы может в европе чего добьються

      0
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 25 июня 2016, 21:02

      да прав он абсолютно...на одни и те же грабли год за годом... даем тренеру максимум полгода-год... не показал результатов - пинком под зад.... а новому тренеру все с нуля за те же полгода - год даем построить.... отсюда и смена тренера каждые год-два

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