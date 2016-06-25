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    Дебютанты Евро Уэльс и Северная Ирландия определят участника четвертьфинала

    25 июня в рамках 1/8 финала Евро-2016 пройдет один из самых принципиальных матчей. Сегодня сыграют сборные Уэльса и Северной Ирландии, которые впервые в своей истории прошли в финальную часть Евро.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 10:41

      Уэльс - хорошая, симпатичная команда. Но в этом противостоянии будет упорная борьба. Футбольная фортуна здесь будет в растерянности))) желаю обоим сборным удачи и пусть победит футбол.

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июня 2016, 10:33

      Отдача на поле у Уэльса вызывает уважение, желаю им победы.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 25 июня 2016, 09:46

      Ну естественно Уэльс.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 июня 2016, 08:52

      битва

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