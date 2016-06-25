Дебютанты Евро Уэльс и Северная Ирландия определят участника четвертьфинала

Уэльс - хорошая, симпатичная команда. Но в этом противостоянии будет упорная борьба. Футбольная фортуна здесь будет в растерянности))) желаю обоим сборным удачи и пусть победит футбол.
25 июня в рамках 1/8 финала Евро-2016 пройдет один из самых принципиальных матчей. Сегодня сыграют сборные Уэльса и Северной Ирландии, которые впервые в своей истории прошли в финальную часть Евро.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!