Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нолито: «Если «Барселона» найдет кого-то вместо меня, то поздравляю. Это не мои пролбемы»

    Нападающий «Сельты» Нолито прокомментировал информацию о том, что «Барселона» отказалась от идеи подписать его.

    «Я спокоен и счастлив, наслаждаюсь жизнью как ребенок. Если «Барселона» подпишет другого нападающего, то поздравляю. Это не мои проблемы», – сказал Нолито.

    Будущее игрока связывают с «Манчестер Сити», и Нолито ответил на вопрос о возможном выходе Великобритании из Евросоюза.

    «Смотрю, вы готовили этот вопрос заранее… На меня это не влияет. Я в этом не слишком разбираюсь, мне все равно».

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2016 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 24 июня 2016, 21:27

      Правильно, не твое это дело

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11