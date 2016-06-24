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    Панов: «Нужны такие тренеры, как Черчесов и Карпин. Саламыч понты игроков сразу на место поставит»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Панов уверен, что подходящими тренерами для сборной России могли бы стать Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

    «Нам нужны такие тренеры, как Станислав Черчесов или Валерий Карпин. Им фиолетово — на самолете ты летаешь частном или «Запорожце» ездишь. С игроками нужно жестко разговаривать! Они привыкли, что их лелеют, а пора бы на землю опустить! Распустились все, делают что хотят. Шатов вон в аэропорту журналистов посылает. Как они себя могут считать звездами, если они вообще никто? Слуцкий, к сожалению, не мог этого сделать.

    А Черчесов сможет. Он освободился как раз сейчас, выиграл с «Легией» два трофея, молодец. Это оптимальный вариант для всех. Он жесткий, но справедливый. К нему не будет приезжать вся эта блатная гоп-компания, которая только пальцы веером раскидывает. С ним это не пройдет. Саламыч их понты сразу на место поставит и в нужное русло отправит.

    Он подберет тех, кто будет пахать в команде. И поверьте, такие найдутся у нас, которые будут грызть за страну, за товарища и партнера. И будут не на самолете летать, а на трамвае ездить», — сказал Панов.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.06.2016 20:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 июня 2016, 01:31

      Всё правильно сказал, и пусть это будет кто-то именно из этих двух названных!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 июня 2016, 00:44

      А я за Черчесова !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 25 июня 2016, 00:09

      Лучше карпина позвать я за него

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      arni3 24 июня 2016, 23:37

      Золотые слова Саня!!! Таких ребят очень много,которые будут землю грызть, дабы российский триколор не замарать!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2016, 21:32

      Да как он их поставит? Нагнёт и в угол?Им,обожравшимся денег, пофигу любой авторитет.Возьмут и уйдут из раздевалки.Необходимо жёстко обойтись с этой шайкой,чтобы другим было наукой.Предлагаю: Лишить спортивных званий пятерых "звёзд",избранных западными деятелями в антисборную Европы:Игнашевича,Смольникова,
      Головина,Смолова и Кокорина.Запретить тренерскую деятельность Слуцкому на 10 лет и привлечь его к уголовной ответственности за договорный матч Крылья Советов-Терек.Запретить играть профессионально в России Головину и Шатову за аморальное поведение .

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > yorgenbarenz 24 июня 2016, 21:47

      Запрет на профессию, противозаконен.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июня 2016, 21:06

      Поэтому и не назначат. У нас страна без понтов не может, понты это и есть Россия.

      -1
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 21:03

      Главное не жирная мразь. Кто угодно. Это падаль ебаная. Лебедев бьётся - слуцкий в попу отдается.

      -1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 24 июня 2016, 20:57

      Правильно сказал

      4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 июня 2016, 20:51

      Самый подходящий кандидат Черчесов , второй - Карпин, третий - Писарев...

      3
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