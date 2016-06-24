Бабаев: «Слуцкий принял решение покинуть сборную, и его нужно уважать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил намерение наставника команды Леонида Слуцкого оставить пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы во Франции. Напомним, после матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3), специалист заявил, что к домашнему чемпионату мира национальную команду должен готовить другой тренер.

– Сегодня появилась информация, что завтра Леонид Слуцкий встретится с Виталием Мутко и даст ему окончательный ответ по поводу продолжения работы со сборной.

– У меня такой информации нет. Знаю, что Леонид Викторович уже обозначил свою позицию. Думаю, ее надо уважать. Сейчас непростая ситуация во всех смыслах. Я встречался с ним после Eвро. Он сделал все что мог, даже, наверное, больше. Отдал свои силы, знания, опыт. Но что случилось, то случилось. В том числе на то есть и объективные причины. В любом случае, считаю, надо уважать его выбор.