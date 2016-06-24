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Бабаев: «Слуцкий принял решение покинуть сборную, и его нужно уважать»

24 июня 2016, 16:48
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил намерение наставника команды Леонида Слуцкого оставить пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы во Франции. Напомним, после матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3), специалист заявил, что к домашнему чемпионату мира национальную команду должен готовить другой тренер.

– Сегодня появилась информация, что завтра Леонид Слуцкий встретится с Виталием Мутко и даст ему окончательный ответ по поводу продолжения работы со сборной.

– У меня такой информации нет. Знаю, что Леонид Викторович уже обозначил свою позицию. Думаю, ее надо уважать. Сейчас непростая ситуация во всех смыслах. Я встречался с ним после Eвро. Он сделал все что мог, даже, наверное, больше. Отдал свои силы, знания, опыт. Но что случилось, то случилось. В том числе на то есть и объективные причины. В любом случае, считаю, надо уважать его выбор.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (12)
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acer2003
1466776635
Ещё бы вся сборная набиралась мужества и объявила о завершении карьеры, процентов 80,так точно...
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mdu86
1466781383
А кудрявый и рад!...
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kimi2005
1466784083
и из цска ушел бы а то кони вообще не играют!
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-SHERLS
1466785357
Дать пинка и помахать!!!
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yorgenbarenz
1466785681
Конечно надо уважать этот его выбор.Едва ли кто против.
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Doyousmokeweed!?
1466791163
Нет. Эта мразь опозорила нашу сборную. Импатент ебаный, квн и чгк его уровень. Да еще и в поддавки чгк. Ебаный позорник. Фу сука. Лебедев бьётся. Слуцкий в жопу отдаётся.
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zadira56
1466794555
Портал WhoScored.com опубликовал символическую сборную игроков с худшим рейтингом по итогам группового этапа Евро-2016. Джо Харт (Англия) — Игорь Смольников, Сергей Игнашевич (оба — Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) — Александр Головин (Россия), Виктор Коваленко (Украина), Огузхан Озьякуп (Турция) — Александр Кокорин, Федор Смолов (оба — Россия), Роман Зозуля (Украина).
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a-rakhmatov
1466795072
Лучший тренер России "профукал" чемпионат Европы, а другого варианта и быть не может!
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Zeff
1466804666
Уважать его не за что. Очень многие понимали, чем эта авантюра со Слуцким кончится. Если он думал, что он тренер, то это его проблемы.
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СЛАВА 81
1466806708
Уважать Слуцкого или его решение ?
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