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    Чугайнов: «Игнашевич и Березуцкий на ЧМ-2018? Смех сквозь слезы»

    Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов не верит в то, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий смогут сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России.

    «Березуцкий не зря сказал, что надо готовить нам смену. Это признание в стиле: «Не могу я больше! Я восемь лет назад уже бронзу брал. Я ветеран команды».

    Им с Игнашевичем на чемпионат мира надо будет тросточки выпиливать. Смех сквозь слезы», – сказал Чугайнов.

    Источник: Спорт FM

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    24.06.2016 07:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 24 июня 2016, 12:17

      .....а они реально собираются сыграть на домашнем мундиале!!!!!...кто то об этом не знает????....тот же самый акт надругательства над болельщиками планирует сделать: широков, мамаев, смолов и.......вниманиееее!!!!!!!!!!!
      !......АРШАВИН!!!!!!!.......а, поскольку пошли в медиа разговоры о возвращении гуса хиддинка, этот вариант весьма реален....так же как и реально в последствии возвращение павлюченко, погребняка и колодина!!!...заменить то их не кем!!!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июня 2016, 08:39

      Чугайнов, от смеха не описайся. И за Игнашевича и Березуцских не
      отвечай о их возможностях. Тоже мне, тренеришка фигов.

      -1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 24 июня 2016, 08:30

      Березуцкий в нападении даже лучше 3 напов наших вместе взятых сыграл(гол забил) - вот его туда и ставить на ЧМ18))))чем косолапого Дзюбу, возвышенного Смолова и бесполезного Кокорина...так же будет стоять как эти, тока хоть какой никакой но забьет))))

      -2
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 24 июня 2016, 08:14

      А почему наша бессменная защита карьеру в сборной то не завершит? Их уровень уже все узнали,на чм им делать нечего...почему дорогу молодым не дадут?или они думают их пригласят снова?!?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Nikita Suarez 24 июня 2016, 08:21

      В одном из интервью игнаш сказал.....что они с березой уйдут из сборной только когда им будет достойная замена....и опять же по его словам такой ещё нету и в ближайшие 4 года не ожидается....так они и на евро 2020 собираются

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит > Nikita Suarez 24 июня 2016, 10:18

      Почему-почему, потому что нет достойной замены.

      -1
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez > Громит 24 июня 2016, 10:24

      Да с чего вы взяли что нет?из 140 мил человек нет 4х защитников чтоли??
      С ума не сходите,ждут замену они!
      Взяли и ушли,места освободили и сразу искать начнут и ведь найдут не менее достойных,молодых техничных и быстрых !
      Ведь и полузащитников или нападающих молодых под защитников сделать можно..

      -1
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