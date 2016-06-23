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    Игнатьев: «У Семина есть все, чтобы стать главным тренером сборной России»

    По мнению экс-наставника сборной России Бориса Игнатьева, кандидатура Юрия Семина на пост главного тренера национальной команды в данный момент является оптимальной. Также специалист подчеркнул, что руководство сборной можно доверить Валерию Карпину, покинувшему сегодня должность наставника «Армавира», но при условии, что произойдет это не ранее 2018-го года.

    – Семин сказал, что готов возглавить сборную. Будь ваша воля – кого назначили бы?

    – Семин был бы один из первых! У Юрия есть все – авторитет, игрок его примет, болельщик поддержит. Самое важное – освобожденный. Идей у него полно, зарубежный футбол знает.

    – Кто еще?

    – Газзаев, Бердыев, Стас Черчесов. А после 2018-го года – Валерка Карпин.

    – Сами пошли бы Юрию Палычу помогать?

    – Нет, я на эту тему даже рассуждать не хочу!

    – Почему?

    – Что, мне шаги за сценой изображать? В моем-то возрасте – зная скепсис нашего болельщика? Я представляю, как все это будет выглядеть. Даже не стоит на эту тему говорить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 16:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 23 июня 2016, 20:59

      Поддерживаю идею

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