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    Гризманн подписал соглашение с «Атлетико» до 2021-го года

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с «матрасниками». Новое соглашение рассчитано до 2021-го года.

    «Я счастлив остаться в этой семье и в этом проекте. Я хочу совершенствоваться с каждым годом, и тренер, клуб и партнеры помогают мне в этом.

    «Атлетико» хочет и дальше находиться на вершине, и я приложу все усилия, чтобы продолжать наращивать нашу мощь», – сказал Гризманн.

    В прошедшем розыгрыше Примеры 25-летний француз провел 38 поединков, отметившись 22-мя голами и пятью результативными передачами.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    23.06.2016 13:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 июня 2016, 12:23

      хорошие задатки есть быть нападающим, а он в защитниках решил остаться

      0
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      Рейтинг: +101

      bearglass 23 июня 2016, 17:51

      Хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 июня 2016, 14:24

      Эх, слышали б эти слова наши игроки, "совершенствоваться и прибавлять".

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Kulimen 23 июня 2016, 17:42

      Проблема в том, что они не совершенствуются. а им все равно прибавляют.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 июня 2016, 14:21

      Мужчина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > olic29ivica 23 июня 2016, 14:26

      Ты тоже. Четко за ЦСКА выступал. Уважаю. Тебя б в Россию натурализовать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Kulimen 23 июня 2016, 14:48

      Таких игроков как Ивица больше нет

      1
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      Рейтинг: +19

      antondyachkov > olic29ivica 23 июня 2016, 17:35

      Или пока нет! Если быть оптимистичнее.

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