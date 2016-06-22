В 1/8 финала Евро-2016 сборная Испании встретится с Италией

Сборная Испании потерпела поражение в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Хорватией (1:2). По итогам трех встреч испанская национальная команда заняла в квартете D второе место.

Таким образом, действующий чемпион Европы в 1/8 финала встретится с победителем группы Е – Италией. Напомним, именно эти команды играли в финале прошлого чемпионата Европы, где «красная фурия» одержала разгромную победу со счетом 4:0.

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