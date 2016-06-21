Ловчев: «В матче с Уэльсом будто школяры играли с учителями»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Отметим, что данное поражение оставило российскую национальную команду за бортом турнира.

«Медленная защита, медленная игра, медленный переход из обороны в атаку. Будто школяры играли с учителями. И никто и российских игроков не сыграл даже в свою силу. Наверное, нужно и с тренеров, и с игроком тоже спрашивать.

Сейчас много критики на Слуцкого пойдет, но я бы сказал так: Слуцкий заложник того состава и тех футболистов, которые являются лучшими в наших командах в РФПЛ. Никуда от этого не денешься. Остается только надеяться и давать шансы другим. Может, кто вырастет в стоящего игрока», – сказал Ловчев.