Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «В матче с Уэльсом будто школяры играли с учителями»

Ловчев: «В матче с Уэльсом будто школяры играли с учителями»

21 июня 2016, 14:09
11

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Отметим, что данное поражение оставило российскую национальную команду за бортом турнира.

«Медленная защита, медленная игра, медленный переход из обороны в атаку. Будто школяры играли с учителями. И никто и российских игроков не сыграл даже в свою силу. Наверное, нужно и с тренеров, и с игроком тоже спрашивать.

Сейчас много критики на Слуцкого пойдет, но я бы сказал так: Слуцкий заложник того состава и тех футболистов, которые являются лучшими в наших командах в РФПЛ. Никуда от этого не денешься. Остается только надеяться и давать шансы другим. Может, кто вырастет в стоящего игрока», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Ловчев Евгений
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Саня БУБА
1466508584
....та кто там вырастет с таким отношением к молодежи???....почему не взяли могилевеца, миранчука, зобнина, кротова, зуева, новосельцева, джамалетдинова!!!!???? ...ааа??????любого можно было взять вместо любого!!!!...та потому, что мы все знаем!!! а именно: те, кто добывал путевку на евро, те и поехали....ну типа, кто девушку кормит, тот ее и танцует!!!...молодняк выдавили, а головина взяли под давлением слуцкера!!!...от сюда и результат!!!.....в этой ситуации юра жирков был хитрее всех!!!.......заблаговременно повздорил с тренером и слился из сборной ибо знал, чем все это позорное стадо , ведомое трусливым и безвольным пастухом, может закончить!!!!.......он просто не захотел позора 2012 -года.......уверен, дзагоев и денисов тоже разыграли спектакль с травмами.......это ребята прожженные, знают - что делают!!! теперь они -герои, а все кто был в сборной - кони педальные!!!.......что касается смольникова, то я бы не стал вешать все косяки на него!!!.......во первых, у уэльса, так же как и у словаков, не было ярко выраженного левого напа!!!...соответственно, он больше играл чистого инсайда, а вот страховать его зону обязаны были вася и глушак во втором матче.......но, как мы убедились, вася по динамике движения уже не просто стар, а суперстар!!!!........вася и игнаш были неповоротливыми слепыми котятами и это хорошо знал слуцкер, ибо эти косяки в ЛЧ и мы хорошо помним........вина слуцкера в чистом виде!!!.......он обязан был усиливать защиту быстрым шишкиным хотя бы.......играть в 5 защитников и 2 опорника.....как рубин с бердыевым!!!...с какого перепугу этот бигимот возомнил, что что мы с нашими возможностями, можем играть как то иначе???......ладно бестолковый болельщик вопить начал: трусливая игра, давай вперееед!!!.......но, блин, ты же профессионал!!! ты же отвечаешь за результат!!! за тобой честь самой огромной и амбициозной страны!!! что ж ты творишь то, сволочь!!!!!!????........снял забрало и пошел в обмен ударами, как начинающий боксер с майком тайсоном!!!......подставил пацанов, подставил страну!!!!......не надо было петь им сладкие песни, типа: вы все сможете, вы лучшие, россия вперед!!!.......на нашем сегодняшнем уровне футбола, тренером сборной может быть только бердыев с его автобусом......тогда и результаты какие-никакие придут!!!..
Ответить
Pro100Kid
1466508772
Бейл оббегал нашу защиту прямо как в ФИФА)))как стоячих...
Ответить
maygli
1466511543
Серафимович! А что про нарушение спортивного режима не упомянул? попили пивка с Мутко и слили игру Словакам, дёрнули по водочке и сдохли на поле с Уэльсом...
Ответить
nemolod
1466513307
ЛВС оказался заложником сборной,а сборная оказалась заложником своего преклонного возраста,физической немощи,неспособности или неумения исполнять стандарты,отдавать точный пас при атаке,неспособность длительного прессинга! В итоге сборную хватило только на один матч с Англией ,да и то ненадолго! А почему? Вспомните выступления наших команд в еврокубках-большинство немногих побед и голов за счет легионеров!
Ответить
Vasilii1958
1466514540
На рен тв покозали как мутко пиво пьет с игроками в раздевалке позор
Ответить
Serjoga
1466518872
РФС определило 33 лучших футболистов чемпионата. Однако Слуцкий 5 россиян из них не взял. А взял распиаренных, "обделавшихся" уже один раз в Бразилии, да и не только. Так что в сборной играли не лучшие игроки! И зачем тогда стремиться быть лучшим, если проще понравиться тренеру или что-нибудь замутить с прессой и все-ты уже отличный футболист и член сборной! Как коррупция в России была, так и осталась, только уже в РФС прописалась! И никто ни в чем не виноват!
Ответить
Виталий1
1466534804
Лимит отменить, потолки зарплат отрегулировать налогами, за неуплату налогов и "деньги в конвертах" тюрьма (как во всём мире), за договорняк тюрьма, за контакты с фанатскими бандами тюрьма.... И тогда наш молодняк будет пахать до рвоты, чтобы заработать аж целых десять тысяч рублей, и чтобы приглянуться европейскому клубу, где можно вырасти до "звезды"... а не вальяжничать в 20 лет, потому что ему и так "за паспорт" миллионы светят. И не рублей. Зачем ещё ломаться?
Ответить
Главные новости
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
1
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
2
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+