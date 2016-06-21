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    Гиггза не будет в «Ноттингеме»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вряд ли сможет возглавить «Ноттингем Форест», так как приоритетным вариантом для руководства клуба чемпион-лиги остается иностранный специалист. 42-летний валлиец должен покинуть пост тренера «Манчестер Юнайтед» после того как клуб возглавил Жозе Моуринью. В сезоне-2013/14 он был играющим тренером «МЮ» в штабе Дэвида Мойеса, а в трех последних турах руководил командой в качестве исполняющего обязанности наставника. После этого он два года ассистировал Луи ван Гаалу.

    В прошедшем сезоне «Ноттингем Форест» возглавляли Дуги Фридмэн и Пол Уильямс. Двукратный победитель Лиги чемпионов финишировал на 16 месте в чемпион-лиге.

    Источник: Daily Mail

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    21.06.2016 11:25
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