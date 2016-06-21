Бэйл побил рекорд 58-летней давности

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл отличился в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).
Этот гол стал третьим на турнире для валлийца, который также поразил ворота сборных Словакии и Англии.
Таким образом, Бэйл установил рекорд результативности своей сборной на чемпионатах Европы и мира. Прошлое достижение принадлежало Айвору Оллчерчу, который дважды отличился на ЧМ-1958.
Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов
Источник: Бомбардир.ру