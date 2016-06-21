Бэйл побил рекорд 58-летней давности

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл отличился в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

Этот гол стал третьим на турнире для валлийца, который также поразил ворота сборных Словакии и Англии.

Таким образом, Бэйл установил рекорд результативности своей сборной на чемпионатах Европы и мира. Прошлое достижение принадлежало Айвору Оллчерчу, который дважды отличился на ЧМ-1958.

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