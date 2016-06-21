Мутко: «Давайте сейчас не будем говорить о новом лимите»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о путях развития российского футбола после поражения сборной России в матче третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«Хочется, чтобы ребята уезжали в Европу. Видели, как сегодня играли Бэйл, Рэмзи? Совсем другого уровня игроки. У нас таких нет.

Новый лимит на легионеров? Давайте сейчас не будем об этом говорить. У нас в стране есть эксперты – они знают все до игры, во время, после… Понимаю, болельщики расстроены. Но мы создали все условия. Давайте сильно не ругать сборную. Другой команды у нас нет», – сказал Мутко.

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