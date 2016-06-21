Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко: «Давайте сейчас не будем говорить о новом лимите»

21 июня 2016, 02:14
38

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о путях развития российского футбола после поражения сборной России в матче третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«Хочется, чтобы ребята уезжали в Европу. Видели, как сегодня играли Бэйл, Рэмзи? Совсем другого уровня игроки. У нас таких нет.

Новый лимит на легионеров? Давайте сейчас не будем об этом говорить. У нас в стране есть эксперты – они знают все до игры, во время, после… Понимаю, болельщики расстроены. Но мы создали все условия. Давайте сильно не ругать сборную. Другой команды у нас нет», – сказал Мутко.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Уэльс Мутко Виталий
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
red-white-forever
1466465001
зато мы вышли с черными повязками)))) я пониманию траур и все ужасное что случилось, но министр спорта тут подсуетился - разрешил нашим выйти с черными лентами... никогда не понимал таких акций!!!! вы знали этих детей? вы правда скорбите? дальше писать не буду - искренне скорбящим и соболезнующим - всех благ
Ответить
ALASTOR
1466472666
Да в жопу лимит, уже сидят все офигевшие, игроки переоценены в разы
Ответить
Вовааа
1466473627
А давайте будем говорить о новом министре спорта!Мутко, уйди!!будем ждать такого министра кто поставит лимит на зарплату и будет отстаивать честь и достоинство Российского спорта вообщем.а не пить пивас в раздевалке после Англии.
Ответить
Kostya83
1466475479
Это реально наш уровень сейчас. И пришли мы к этому не вчера. Когда последний раз сборная добивалась значительных успехов не считая 2008 года? В 1988 году. Это был ее последний закономерный успех. А далее пошел развал всего в стране, а футбол лишь как лакмусовая бумажка. Если раньше Юран заявлял, что хороший футболист просто обязан получать хорошие деньги, иметь свою виллу и автомобиль не хуже чем у них там, то теперь он говорит, что недопустимо иметь такие огромные зарплаты, а результата как не было, так и нет. Тогда в чем же дело? Почему платят огромные зарплаты игрокам в топ-командах топ-лиг? Потому что их контракты окупаются, клубы имеют прибыль при этом. А что у нас? Жалкое подобие. Что, посещаемость стадионов выросла в разы по сравнению с эпохой СССР? В чем логика? Я понимаю, наши клубы зарабатывали бы продавая своих молодых игроков, так нет, они покупают за 60 и 40, при реальной в 3 раза меньше, а потом продадут и того меньше. Или Кокорина сначала из Динамо в Анжи за 40, а потом обратно за 40. Вот это бизнес! Нанимают тренера, который не дает результата, а мы ему миллиард! И так во всех сферах жизни - кругом серые схемы. Очень сложно черпать воду ситом. Даже если мы не будем смотреть футбол, не будем ходить на стадионы - боюсь ничего не изменится - Газпром - он же наш, а прибыль их. Необходимо развивать своих игроков, вкладывать в детские школы. Легионеры есть везде, здесь дело не в этом. Должны быть приоритеты. Перед игрой со Словакией по ТВ было интервью Акинфеева, где он говорил, что своих годом они по юношам обыгрывали всех, а теперь из них играет только он и еще один в СКА-Хабаровск. Вот это показатель! Информация для размышления. И чемпионат ФНЛ надо поделить на зоны, кому нахер надо ехать за Балтикой из Калининграда на матч во Владивосток, например? Правильно, никому. Какая заполняемость стадионов - правильно, никакая. Какая от этого зрелищность ТВ картинка - правильно, никакая. Сама стоимость перелетов - огромная дыра в бюджете этих клубов. А играли очень слабо. Скоростей нет, пас не могли отдать даже без давления, прессинга - нет, полнейшая растерянность. Как Головин бегал с повязкой капитанской - кто же возьмет)). Позорное отношение. Уэльс не сильнее нас в среднем (не считая Бэйла), но своей самоотдачей они показали, как надо играть за сборную. Именно так мы и играли в 2008 году. Игроков сборной не научишь играть, здесь нужно взять что есть и выжать максимум- этого не было. Плохо!
Ответить
absurd9
1466477463
Не просто "другой команды нет", её в принципе НЕТУ!
Ответить
yanedo
1466478743
чмошники зажравшиеся других слов нет
Ответить
roman230582
1466481164
У Мутко провалы по всем фронтам, пора в оставку
Ответить
bashnat013
1466484930
надо на деньги газпрома не легионеров покупать а Российских ребят отправлять учится играть в футбол за границу пока порядок у себя не наведете
Ответить
fakel-vrn
1466490857
давайте лучше думать как убрать мудко с этой должности....он явно не справляется....футбол плохо....олимпиада из рук вон как плохо...в спорте все плохо... зачем нужен такой человек отвечающий за спорт
Ответить
mahan
1466495199
Мутко наблюдай плоды своего ЛИМИТА, какая Европа???? все российские игроки сидят на попе ровно за такие з/п в клубах. Тут не понятно только ду...м что лимит убивает наш футбол. Про летнюю олимпиаду вообще лучше не поднимать вопрос. Мутко давай до-свидания ты и есть главный паразит в Российском спорте.
Ответить
Главные новости
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
1
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+