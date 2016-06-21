Широков: «Наши форварды не поняли, что им делать»

Полузащитник сборной России Роман Широков поделился размышлениями об игре команды против Уэльса (0:3) и о выступлении на Евро-2016 в целом.

«Не хватило качественной игры, Уэльс нас полностью переиграл. Ожидали выхода из группы, но выступление провальное, если мы занимаем четвертое место.

С большими надеждами мы всегда приезжаем и, к сожалению, всегда уезжаем, разочаровывая самих себя и еще больше наших поклонников. Раз так мы сыграли, значит, наши форварды не поняли, что им делать», – сказал Широков.