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Широков: «Наши форварды не поняли, что им делать»

21 июня 2016, 01:51
14

Полузащитник сборной России Роман Широков поделился размышлениями об игре команды против Уэльса (0:3) и о выступлении на Евро-2016 в целом.

«Не хватило качественной игры, Уэльс нас полностью переиграл. Ожидали выхода из группы, но выступление провальное, если мы занимаем четвертое место.

С большими надеждами мы всегда приезжаем и, к сожалению, всегда уезжаем, разочаровывая самих себя и еще больше наших поклонников. Раз так мы сыграли, значит, наши форварды не поняли, что им делать», – сказал Широков.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Уэльс Широков Роман
Комментарии (14)
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Nesterenko
1466464620
Где извинения??? Капитан ещё называется...
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Joker1985
1466464656
С какого хрена на поле вышел,Широков? Тебе давно на пенсию надо было
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арейская
1466466120
И напы, и хавы, и защита, да и тренер тоже, скатались бесплатно во Францию по тарифу "всё включено"
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Недовольный
1466468693
это тоже самое что сказать:водитель не понял что ему нужно рулить,врач не понял что ему нужно врачевать и т.д. Они реально аутисты что ли? Они думали что им дом нужно будет построить?или деталь на станке выточить?или борщ варить?как бля*ь можно не понять что делать в своей профессии,если не вчера в неё пришел?ходишь такой в туалет по маленькому 40 лет,и тут в один прекрасный момент заходишь в туалет и не понимаешь что делать нужно...
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АртурZaСМ
1466471663
Мастер обвинить кого угодно, но только не себя...
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petlyra
1466472910
Мы будем выходить из группы только в одном случае: если дальше проходят все команды.
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Eighty
1466482516
Сидел бы дома, ёпт
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slawianka
1466483072
Но сам то отметился результативной передачей
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a-rakhmatov
1466485151
"Рома, "поздно пить баржоми, когда отвалилась печень"..... надо было играть и забивать, а не заниматься демагогией (((
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splint1989
1466488815
У нас вся команда не поняла что нужно делать.... Как говориться состав не подъехал))))))
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