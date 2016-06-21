Мостовой: «Зачем из какого-то обычного тренера создавать легенду?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение команды в матче против Уэльса (0:3).

«Это одна из худших игр сборной России за много лет. При всем уважении к сборной Уэльса и Бэйлу есть вопрос: что делали футболисты сборной России на поле? Чем дальше длилась игра, тем больше я был убежден, что сборная Уэльса может забить и четыре, и пять мячей в ворота нашей команды, так что счет 0:3 является хорошим результатом для сборной России – спасибо Игорю Акинфееву, что несколько раз выручил.

До чемпионата Европы Слуцкий подстраховался, сказав, что если что, то он остался бы в ЦСКА. Другого результата я не ждал, и любой человек на его месте сказал бы точно так же. Зачем нужно было это совмещение, зачем нужно было из какого-то обычного тренера создавать легенду? Было глупо и смешно так делать в такой стране, как Россия», – заявил Мостовой.