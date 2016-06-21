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  • Мостовой: «Зачем из какого-то обычного тренера создавать легенду?»

Мостовой: «Зачем из какого-то обычного тренера создавать легенду?»

21 июня 2016, 01:44
5

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение команды в матче против Уэльса (0:3).

«Это одна из худших игр сборной России за много лет. При всем уважении к сборной Уэльса и Бэйлу есть вопрос: что делали футболисты сборной России на поле? Чем дальше длилась игра, тем больше я был убежден, что сборная Уэльса может забить и четыре, и пять мячей в ворота нашей команды, так что счет 0:3 является хорошим результатом для сборной России – спасибо Игорю Акинфееву, что несколько раз выручил.

До чемпионата Европы Слуцкий подстраховался, сказав, что если что, то он остался бы в ЦСКА. Другого результата я не ждал, и любой человек на его месте сказал бы точно так же. Зачем нужно было это совмещение, зачем нужно было из какого-то обычного тренера создавать легенду? Было глупо и смешно так делать в такой стране, как Россия», – заявил Мостовой.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Уэльс Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (5)
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талхк
1466462784
Заебал пиздеть уже. Возьми и вызовись блять в главного тренера сборной,хули философствовать и поливать грязью Слуцкого? Зайди в кабинет к Мутко и скажи что готов тренировать, покажешь как надо.
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dr.Dexter
1466466633
эксперт блеать
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арейская
1466467078
Да, Слуцкий не оправдал наших надежд, однако и в дальнейшем я хотела бы видеть у руля сборной русско-говорящего тренера, т.е. своего
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electroguide
1466480643
хорош на Слуцкого наезжать!!!!!!!!!!!! Мостовой много говорит , будь я Мутко сейчас же назначил его тренером и не дай Бог не вышел бы из группы... все только базарят, именно базарят как на рынке.... а по факту кто виноват, да вся система, ну нет у нас игроков такого уровня, ну нет, Хиддинк реально сделал чудо, но Павлюченко, Аршавин, Жирков, да много кто реально на тот момент были намного круче чем Головин, Мамаев, Дзюба.... у нас просто нет профессионалов с большой буквы, ЗАМЕТЬТЕ Я НЕ ГОВОРЮ О ЗВЕЗДАХ, А О ПРОФЕССИОНАЛАХ!!!! Что делать? Ну наверное пора Мутко на пенсию!!! Он еще 2008 году заявлял о строительстве детских площадок, поддержке юношеских команд!!! Я живу в Волгограде, у нас команды то нет, развал полный, зато строим стадион, зачем? Пацаны в футбол не играют, пивко лучше вечерком перед подъездом то!!! Хотя тоже не понимаю, если ты хоть чуть умеешь играть то иди, платят много за не самый классный уровень оснащения футболиста!!! Начинать надо с патриотизма, с "мозгов" 6 -ти летних ребят!!! Нет стержня игры за сборную, нет такого понятия как честь сыграть за сборную, дань уважения, да называйте как хотите.... Есть только деньги и ничего больше!!!! Как видите деньги ни к чему не привели!!! У Мутко было 8 лет, чтобы не потерять потенциал сборной образца 2008, этого времени достаточно, так почему он по прежнему занимает пост??????? Ничего ровным счетом не изменилось, хотя нет идет деградация нашего футбола, это ведь тоже результат, хоть он и отрицательный. Кто то должен взять ответственность на себя!!! И брать высоту надо выше тренера как я считаю!!!!
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