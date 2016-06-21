Широков: «Нельзя так проводить первый тайм. После этого шансов уже не было»

Полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями после поражения в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).
«Сломал ли игру первый мяч валлийцев? Это ничего не решает. Это случилось в начале матча, так проводить первый тайм, как мы – нельзя.
Мы позволили соперникам сделать этот матч своими собственными ошибками. Они блистательно воспользовались своими шансами.
После первого тайма у нас все еще были шансы, но то, как мы их использовали, говорит о том, что шансов все же у нас не было», – сказал Широков.
Источник: «Матч ТВ»