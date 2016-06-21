Мутко: «Я против совмещения постов тренера в клубе и сборной»

Президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о будущем тренере сборной России.

«Про отставку Леонид Викторович сказал на эмоциях, чтобы не разбирать каждого игрока по косточкам, все-таки часть из этих игроков и в дальнейшем будут составлять костяк команды. Поэтому взял вину на себя, я бы не возражал, чтобы он продолжил работать. Совмещение (постов тренера в клубе и сборной)? Нет, я против», – заявил Мутко.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий предложил сменить наставника команды.

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