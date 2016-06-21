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  • Мутко: «Я против совмещения постов тренера в клубе и сборной»

Мутко: «Я против совмещения постов тренера в клубе и сборной»

21 июня 2016, 01:38
31

Президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о будущем тренере сборной России.

«Про отставку Леонид Викторович сказал на эмоциях, чтобы не разбирать каждого игрока по косточкам, все-таки часть из этих игроков и в дальнейшем будут составлять костяк команды. Поэтому взял вину на себя, я бы не возражал, чтобы он продолжил работать. Совмещение (постов тренера в клубе и сборной)? Нет, я против», – заявил Мутко.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий предложил сменить наставника команды.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (31)
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талхк
1466462508
Мутко ты наивен,как 10летний мальчик,думающий что деньгами сможешь удержать. Да не будет он в сборной! На кой хуй ему с этими деревянными портить карьеру? Он в клубе прекрасно справляется,да и ЦСКА не отпустит его никуда.
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westerose
1466462645
Объединять Российский и Украинский чемпионаты и объединять две ущербные сборные. Возможно 11 игроков на двоих насобираем.
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Дон Посей
1466467600
Ребята, всё! Хорош голову пеплом посыпать! Не первый раз обсерились. Знаем, как подтираться, а теперь учимся вовремя проситься на горшок. Лишь бы воспитатели услышали....
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Каратель помойников
1466473385
да надо тебя с поста снимать и нойштедтера к тебе отправить из сборной,чтобы беляшами на вокзале торговали
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Марь_Я
1466475058
Мутко надо убирать. проблемы во всех видах спорта! абсолютно во всех. и везде по его словам виноваты тренеры.
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zadira56
1466477103
Легкоатлетов отцепили от ОИ,а эти сами спрыгнули с поезда
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a-rakhmatov
1466478492
О чем ты думал раньше?!
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brost
1466481421
"Я против совмещения", - сказал министр спорта и глава РФС
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zagrizlik
1466486934
Да всем насрать на твоё мнение, иди ты уже нахер на пенсию,портовой оленевод.
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Kareon
1466504459
Ну правильно костяк тот же игнашевич березуцкии широков
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