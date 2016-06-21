Валуев: «Перестал смотреть это позорище на 15-20 минуте»

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче с Уэльсом (0:3).

«Позорище перестал смотреть на 15-20 минуте. Отвлекся на более важное. Болеть до конца хочется тогда, когда видишь борьбу, накал, желание.

Игроки сборной не должны быть мягкими. Ты вышел на поле в форме России – бейся за страну, ты обязан понимать, как за тебя болели в России.

Вышел в футболке сборной России – бейся! Так, как Федор Емельяненко. Я все сказал», – написал Валуев в своем Twitter.