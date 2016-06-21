Валуев: «Перестал смотреть это позорище на 15-20 минуте»

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче с Уэльсом (0:3).
«Позорище перестал смотреть на 15-20 минуте. Отвлекся на более важное. Болеть до конца хочется тогда, когда видишь борьбу, накал, желание.
Игроки сборной не должны быть мягкими. Ты вышел на поле в форме России – бейся за страну, ты обязан понимать, как за тебя болели в России.
Вышел в футболке сборной России – бейся! Так, как Федор Емельяненко. Я все сказал», – написал Валуев в своем Twitter.
Источник: Бомбардир.ру
йская-футбольная-премье.. есть предложение, после вчерашней игры сборной - к примеру 1канал или матч тв отправляет людей, понимающих в футболе по нашим городам и весям, специалисты ходят по дворам, смотрят на играющих дворовых ребят, отбирают понравившихся, собирают"Сборную двора" И в прямом эфире проводим матч, Сборная России и Сборная двора, рейтинг будет зашкаливать, а в случае победы дворовых ребят , отправляем их на международные турниры. Спасибо.