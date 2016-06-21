Федун: «Нельзя менять Слуцкого, но он должен работать только в сборной»

Президент «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о том, кто должен готовить сборную России к ЧМ-2018. После матча с Уэльсом (0:3) Леонид Слуцкий заявил, что команду должен тренировать другой человек.

– На мой взгляд, ни в коем случае нельзя его менять. И надо надеяться, что новое поколение русских игроков постепенно вырастет, и мы снова выйдем хотя бы на средний европейский уровень.

– Слуцкого надо оставить совместителем?

– Ни в коем случае!

– Но решение надо принимать очень быстро.

– Это не меня зависит. Вы просто спросили мое мнение. Надо спрашивать у Мутко. Знаю, будут, скорее всего, крики «убрать!», но не надо дергаться, надо дать человеку за 2 года сформировать команду к чемпионату миру. Слуцкий квалифицированный тренер, но сосредоточен он должен быть только на сборной.