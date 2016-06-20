Семак: «Никто ва-банк не идет, но нам нужно побеждать»

Тренер сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями перед игрой с Уэльсом.

«Каждая игра ставит очередные задачи, сегодня нам нужно выигрывать, поэтому выставили максимально атакующий состав, который у нас есть. Одно из изменений в составе связано с состоянием здоровья Шатова, к большому сожалению. Никаких особых неожиданностей нет. Нам нужно играть, выигрывать, постарались выставить всех тех, кто может активно играть впереди, отдавать и забивать.

Как сдержать Бэйла? Сдерживать нужно не только Бэйла. Бэйл – один из лидеров команды, но в целом, нам нужно ориентироваться на свою игру. Внимательно играть в обороне, не допускать ошибок – элементарные фразы, но насколько это получится нам сделать, увидим в самое ближайшее время.

Нам сегодня действительно нужна только победа. Никто ва-банк не идет, нужно предельно надежно сыграть сзади, также постараться забить. Мы готовимся побеждать. Такое же настроение и у наших соперников, которых в принципе теоретически устроит ничья. Нам нужно немного больше. Сама игра по отношению, самоотдаче, желанию, движению будет схожа, обе команды будут умирать на поле», – заявил Семак.