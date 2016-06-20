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    Хемес – новый наставник «Гранады»

    «Гранада» объявила о назначении Пако Хемеса на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2019 года.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Хемес возглавлял «Райо Вальекано». Под его руководством команда заняла 18-е место и вылетела из Примеры.

    Источник: ФК «Гранада»

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    20.06.2016 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 20 июня 2016, 15:01

      Хороший тренер! Уверен, Гранада не вылетит под его руководством.

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