Хемес – новый наставник «Гранады»

«Гранада» объявила о назначении Пако Хемеса на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2019 года.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Хемес возглавлял «Райо Вальекано». Под его руководством команда заняла 18-е место и вылетела из Примеры.