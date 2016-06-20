Хемес – новый наставник «Гранады»

Хороший тренер! Уверен, Гранада не вылетит под его руководством.
«Гранада» объявила о назначении Пако Хемеса на пост главного тренера команды. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2019 года.
Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Хемес возглавлял «Райо Вальекано». Под его руководством команда заняла 18-е место и вылетела из Примеры.
Pasión, oficio y fútbol. Arranca el nuevo proyecto: Paco Jémez, nuevo técnico: https://t.co/dWdTIrL4HO #JemezNazari pic.twitter.com/24apkNYroE— Granada C.F. (@GranadaCdeF) 20 июня 2016 г.