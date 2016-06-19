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  • Ходжсон сохранит свой пост, если выведет Англию в полуфинал Евро-2016

Ходжсон сохранит свой пост, если выведет Англию в полуфинал Евро-2016

19 июня 2016, 17:32
6

Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк рассказал о деталях соглашения с главным тренером национальной сборной Роем Ходжсоном.

«Думаю, с Роем мы четко определились и расставили акценты. Никаких решений не будет приниматься, пока турнир не закончится.

Мы договорились о том, что если Англии удастся хорошо выступить и показать достойный футбол, контракт с ним будет продлен. Что значит выступить хорошо? Было бы замечательно дойти до полуфинала. Четвертьфинал, при условии, что мы встретимся там с одной из лучших команд и проиграем из-за невезения или по пенальти. Что-то в этом роде», – поделился Дайк.

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Источник: Daily Mail
Чемпионат Европы Англия Ходжсон Рой
Комментарии (6)
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zagrizlik
1466347368
Короче,уволен.
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Masteralex
1466349336
в принципе выиграть у Румынии и Португалии очень даже реально, так что если не дойдут, то это будет позор :)
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Обер-КанцлерЪ
1466356788
С таким составом задача должна быть одна - победа в финале!
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kauk
1466362912
выиграют
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