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    «Лацио» не хочет отпускать Кандреву в «Интер» за 16 миллионов

    «Лацио» отказался продавать полузащитника Антонио Кандреву в «Интер» за 16 миллионов евро. Как сообщает источник, «орлы» отклонили официальное предложение черно-синих и хотят получить за трансфер игрока минимум 25 миллионов.

    Отмечается, что 29-летний итальянце является главной трансферной целью миланцев. Главный тренер «Интера» Роберто Манчини лично заинтересован в переходе футболиста. Также определенный интерес к хавбеку сборной Италии проявляет «Челси».

    В минувшем сезоне Кандрева в 44 матчах за «Лацио» забил 12 мячей и отметился пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 23 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2016 12:28
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