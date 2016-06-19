Пеллегрини может возглавить «Саутгемптон»

"Пеллегрини нашел себе новый клуб. Слабовато для него
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где вот он его нашел? захера такие новости в вк постить? Как свпресса уже становитесь
«Саутгемптон» ведет поиски замены Рональду Куману, ушедшему в «Эвертон». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру главного тренера Мануэля Пеллегрини. Сообщается, что чилийский специалист является приоритетным вариантом для «святых».
В ближайшее время представители «Саутгемптона» проведут с Пеллегрини встречу, на которой предложат ему занять пост наставника команды.