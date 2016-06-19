Пеллегрини может возглавить «Саутгемптон»

«Саутгемптон» ведет поиски замены Рональду Куману, ушедшему в «Эвертон». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру главного тренера Мануэля Пеллегрини. Сообщается, что чилийский специалист является приоритетным вариантом для «святых».

В ближайшее время представители «Саутгемптона» проведут с Пеллегрини встречу, на которой предложат ему занять пост наставника команды.