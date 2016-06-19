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    Пеллегрини может возглавить «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» ведет поиски замены Рональду Куману, ушедшему в «Эвертон». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру главного тренера Мануэля Пеллегрини. Сообщается, что чилийский специалист является приоритетным вариантом для «святых».

    В ближайшее время представители «Саутгемптона» проведут с Пеллегрини встречу, на которой предложат ему занять пост наставника команды.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.06.2016 07:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      chirkov.nick 19 июня 2016, 11:01

      "Пеллегрини нашел себе новый клуб. Слабовато для него

      Подробнее: http://bombardir.ru/news/47183
      5"

      где вот он его нашел? захера такие новости в вк постить? Как свпресса уже становитесь

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