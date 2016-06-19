Роналду впервые не забил пенальти на ЧЕ и ЧМ

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборные Португалии и Австрии сыграли вничью – 0:0.

На 79-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Для него это был первый на чемпионатах Европы и мира незабитый одиннадцатиметровый удар. Ранее он дважды забил пенальти на ЧМ-2006 и один раз – на Евро-2004.

Отметим также, что за два матча на Евро-2016 Роналду нанес по воротам соперников 20 ударов – больше, чем любой другой футболист и столько же, сколько все игроки сборной Италии, вместе взятые. Кроме того, девять команд нанесли меньше ударов, чем один Роналду.

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