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Роналду впервые не забил пенальти на ЧЕ и ЧМ

19 июня 2016, 00:09
18

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборные Португалии и Австрии сыграли вничью – 0:0.

На 79-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Для него это был первый на чемпионатах Европы и мира незабитый одиннадцатиметровый удар. Ранее он дважды забил пенальти на ЧМ-2006 и один раз – на Евро-2004.

Отметим также, что за два матча на Евро-2016 Роналду нанес по воротам соперников 20 ударов – больше, чем любой другой футболист и столько же, сколько все игроки сборной Италии, вместе взятые. Кроме того, девять команд нанесли меньше ударов, чем один Роналду.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Австрия Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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GeorgeXIII
1466285178
Что то он нынче совсем лох....
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alexfor
1466285482
зм срочно!
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бочаров
1466291577
так и надо пижону
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SARSAD
1466300472
Во всём быть первым, так что КриРо и тут на первых ролях. На вторых Карась, который ни матча без пенки. Глядишь в четвертьфинале и встретятся.
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Димон Алма-Ата
1466305695
Годы берут свое.
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Nesterenko
1466305701
А на прошлом евро шутили про Кержакова.....
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ДАША Д
1466307401
Пока Роналду самый мазилистый игрок на чемпионате.
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Marvianu
1466308346
Не понимаю критику в его адрес. Не забить пенальти может каждый, и от этого он не перестанет быть хорошим футболистом. Пока Роналду очень даже хорошо играет не Евро, просто действительно многое зависит и от везения, и от команды (тут португалия разочаровывает)
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grafff
1466311367
ТРЯПКА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CMRDSA
1466316582
Верю в него
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