МЛС. Голы Лэмпарда, Вильи и Пирло обеспечили «Нью-Йорк Сити» победу над «Филадельфией»

Вот старички молодцом)) приятно, что люди держат марку до конца)) всегда таких уважал. Жаль сейчас таких ребят, как: Семак, Зырьянов, Тихонов даже близко не видать!
В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» со счетом 3:2 обыграл «Филадельфию Юнион». Голы у победителей забивали Фрэнк Лэмпард, Давид Вилья и Андреа Пирло. За «Филадельфию» отличились Роланд Алберг и Брайан Кэрролл.
МЛС. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Сити – Филадельфия Юнион – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Лэмпард, 8; 2:0 – Вилья, 21; 3:0 – Пирло, 50; 3:1 – Алберг (с пенальти), 55; 3:2 – Кэрролл, 90+1.