МЛС. Голы Лэмпарда, Вильи и Пирло обеспечили «Нью-Йорк Сити» победу над «Филадельфией»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» со счетом 3:2 обыграл «Филадельфию Юнион». Голы у победителей забивали Фрэнк Лэмпард, Давид Вилья и Андреа Пирло. За «Филадельфию» отличились Роланд Алберг и Брайан Кэрролл.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Филадельфия Юнион – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Лэмпард, 8; 2:0 – Вилья, 21; 3:0 – Пирло, 50; 3:1 – Алберг (с пенальти), 55; 3:2 – Кэрролл, 90+1.

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