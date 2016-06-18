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    МЛС. Голы Лэмпарда, Вильи и Пирло обеспечили «Нью-Йорк Сити» победу над «Филадельфией»

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» со счетом 3:2 обыграл «Филадельфию Юнион». Голы у победителей забивали Фрэнк Лэмпард, Давид Вилья и Андреа Пирло. За «Филадельфию» отличились Роланд Алберг и Брайан Кэрролл.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк Сити – Филадельфия Юнион – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лэмпард, 8; 2:0 – Вилья, 21; 3:0 – Пирло, 50; 3:1 – Алберг (с пенальти), 55; 3:2 – Кэрролл, 90+1.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 22:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 00:28

      Вот старички молодцом)) приятно, что люди держат марку до конца)) всегда таких уважал. Жаль сейчас таких ребят, как: Семак, Зырьянов, Тихонов даже близко не видать!

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