Бельгия постарается набрать первые очки на Евро-2016 в игре с Ирландией

18 июня в Бордо будет сыгран матч второго тура Евро-2016 между сборными Бельгии и Ирландии. После первой игры ирландцы имеют в своем активе одно очко, а вот у бельгийцев их вовсе нет.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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