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    Боруц продлил контракт с «Борнмутом» на улучшенных условиях

    Вратарь сборной Польши Артур Боруц поставил свою подпись под новым контрактом с английским «Борнмутом». Ранее права на футболиста принадлежали «Саутгемптону». По окончании срока действия контракта со «святыми», Боруц присоединился к «Борнмуту» на постоянной основе в статусе свободного агента. Контракт был подписан на год с возможностью продления его еще на сезон. По окончании прошедшего сезона Боруц предложил активировать опцию о продлении контракта на следующий сезон. Руководство клуба пошло на встречу своему голкиперу, предложив поляку новый однолетний контракт на улучшенных финансовых условиях.

    В прошедшем сезоне Боруц сыграл за «Борнмут» 32 матча, в которых пропустил 51 мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в миллион евро.

    Источник: ФК «Борнмут»

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    17.06.2016 06:28
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