«Атлетико» объявил о приобретении Гайтана

Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, после завершения Кубка Америки аргентинский хавбек прибудет в Испанию для подписания контракта. Договоренность между сторонами уже достигнута.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Гайтан провел за «Бенфику» в Примейре 25 матчей, в которых забил четыре гола.

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