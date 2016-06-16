«Атлетико» объявил о приобретении Гайтана

Хорошее приобретение хоть он и забил всего лишь 4 мяча!!!
Он техничный футболист хорошо исполняет штрафные удары в этом сезоне унего вроде травма была потом унего игра не пошла
Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, после завершения Кубка Америки аргентинский хавбек прибудет в Испанию для подписания контракта. Договоренность между сторонами уже достигнута.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Гайтан провел за «Бенфику» в Примейре 25 матчей, в которых забил четыре гола.