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    «Атлетико» объявил о приобретении Гайтана

    Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, после завершения Кубка Америки аргентинский хавбек прибудет в Испанию для подписания контракта. Договоренность между сторонами уже достигнута.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Гайтан провел за «Бенфику» в Примейре 25 матчей, в которых забил четыре гола.

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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    16.06.2016 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 16 июня 2016, 23:08

      Хорошее приобретение хоть он и забил всего лишь 4 мяча!!!
      Он техничный футболист хорошо исполняет штрафные удары в этом сезоне унего вроде травма была потом унего игра не пошла

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