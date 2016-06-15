Песков: «Надеемся, что Евро пройдет дальше без каких-либо эксцессов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает на справедливое и равное ко всем сторонам разбирательство по эксцессам с болельщиками на Евро-2016.

«Мы надеемся, что чемпионат пройдет дальше без каких-либо эксцессов. Мы надеемся также, что будет, безусловно, справедливое отношение в ходе разбирательств по всем эксцессам и в равной степени внимательное ко всем сторонам, которые могли иметь причастность к тем или иным эксцессам.

Идет чемпионат, это абсолютно ответственность УЕФА, в данном случае – во многом ответственность французской стороны за создание необходимых условий по проведению чемпионата», – заявил Песков.

Напомним, что во вторник УЕФА оштрафовал РФС на 150 тысяч евро и условно дисквалифицировал сборную России до конца турнира за беспорядки на трибунах во время игры с Англией.