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  • Британский фанат угрожает российскому фан-посольству по телефону

Британский фанат угрожает российскому фан-посольству по телефону

15 июня 2016, 14:16
7

Российское фан-посольство на Евро-2016 получает телефонные угрозы, предположительно, от болельщика из Англии.

«Нам звонит на телефон горячей линии британец, обзывает нашу страну, говорит, что побьют нас. Мы не обращались в полицию, просто не было времени. Сначала мы подумали, что будет только один звонок и реагировать на него не стали. Потом звонки стали повторяться. Мы записали угрозы на диктофон. Этот человек звонил нам в Марсель, потом прекратил, вчера вечером звонки с закрытого номера возобновились, звонил несколько раз», – рассказала руководитель фан-посольства Елена Еркина.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Россия
Комментарии (7)
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pandora777
1465989470
ахахха по телефону только и могут , крысы английские
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Zenit-84
1465989766
Пора обратиться в полиции
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Tri
1465991208
Только по телефону и может угрожать, а в глаза сказать зассал, не мужик, говно.
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Pourport
1465992014
"Хулиганы ночной коммуникации - 2" Смотрите скоро в кинотеатре города)
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Winter is comming
1465992252
Испугал ежа голым проводом)))
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Alex3920486
1465993299
А мы террористы еще.... и как нас только не называют)) Хотя этих бритов было в разы больше))) Вот и залупаются ребятки/малолетки))
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SaturnuS
1465993821
Российское фан-посольство на Евро-2016 приводит краткое содержание телефонных угроз. Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн.
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