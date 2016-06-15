Британский фанат угрожает российскому фан-посольству по телефону

Российское фан-посольство на Евро-2016 получает телефонные угрозы, предположительно, от болельщика из Англии.

«Нам звонит на телефон горячей линии британец, обзывает нашу страну, говорит, что побьют нас. Мы не обращались в полицию, просто не было времени. Сначала мы подумали, что будет только один звонок и реагировать на него не стали. Потом звонки стали повторяться. Мы записали угрозы на диктофон. Этот человек звонил нам в Марсель, потом прекратил, вчера вечером звонки с закрытого номера возобновились, звонил несколько раз», – рассказала руководитель фан-посольства Елена Еркина.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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