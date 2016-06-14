Газзаев: «В любой ситуации Запад пытается сделать русских виноватыми во всех грехах»

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал свое недовольство решением УЕФА условно дисквалифицировать сборную России до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.

«В первую очередь в случившихся во время Евро беспорядках виноваты французские службы безопасности, которые не удосужились развести российских и английских болельщиков перед матчем и позже на трибунах. Что касается самих беспорядков, то подобное поведение, конечно, не красит нашу сторону, мы ни в коем случае не должны давать повода усомниться в своей цивилизованности. Тем более что каждый такой повод Запад использует против нас, в любой ситуации пытаясь сделать русских единственными виноватыми во всех грехах.

Виновные, конечно, должны быть наказаны, но в беспорядках участвовали и французы с англичанами. Почему УЕФА не наказывает их? По какой причине не были применены санкции в отношении федерации футбола Англии? Быть не может, чтобы во всем были виноваты только русские. Это какие-то двойные стандарты, подобные односторонние решения говорят о предвзятом отношении к нашей стране. Именно по этой причине, повторяю, мы не должны давать повода в чем-то себя обвинить, тем более в преддверии домашнего чемпионата мира», – сказал Газзаев.