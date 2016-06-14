Слуцкий: «Английские фанаты освистывали наш гимн – это тоже нарушение норм»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать национальную команду до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.

«Мы не знаем, что происходит на улицах. Во время гимна России идет свист со стороны фанатов Англии — это тоже нарушение норм. И те жесты, которые нам показывали болельщики. Фанаты во всем мире плюс-минус одинаковые. Есть те, кто поддерживает, а есть те, кто оскорбляет», – сказал Слуцкий.