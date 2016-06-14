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  • УЕФА оштрафовал Россию на 150 тысяч и условно дисквалифицировал до конца Евро-2016

УЕФА оштрафовал Россию на 150 тысяч и условно дисквалифицировал до конца Евро-2016

14 июня 2016, 14:07
37

УЕФА вынес наказание сборной России за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи российские фанаты устроили беспорядки на стадионе и ворвались в сектор английских болельщиков.

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а также наложил условную дисквалификацию на сборную России до конца турнира. В случае повторного нарушения правил команду Леонида Слуцкого отстранят от участия на чемпионате Европы.

Отмечается, что дисквалификация будет применена только в случае повторения инцидентов внутри стадионов.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Англия
Комментарии (37)
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Диктор
1465902758
Ну может теперь уж наши диб.илы успокоятся?
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Black Giz
1465903326
Еще нужно разобраться кто в чем виноват и кому выносить условную дисквалификацию. Когда освистывают твой гимн это проявление неуважения не только к команде соперников, но и в целом ко все стране и ее народу. За такое бьют по мусалам без предупреждения. Хоть и признаю в пределах стадиона биться нельзя ни в коем случае. Много невинных людей, женщин детей. Да и просто людей которые пришли приятно провести время.
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Legioner-05
1465903875
Я так понимаю всё было заранее спланировано для достижения подобного результата.Ну Россия же агрессор,вот как-бы дали европейцам убедиться.Эх эвропа эвропа
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mig28
1465907029
Если мы выйдем из группы, то беспорядки специально устроят "засланные казачки"
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MonTee
1465907343
да 100% кому то заплатят, чтобы это повторилось
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Wayne Rooney 10
1465908063
Веселит меня вата русская. Кококо, провокаторы. Никто никого не провоцирует, бухать надо меньше и кулаками махать. Уже не впервый раз такое. Любит наш народ искать виноватых в своей тупости и быдловатости. Надо было сразу дискву давать и гнать домой все русское быдло, чтоб державу не позорили.
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АртурZaСМ
1465908953
Такие болельщики сборной нах..н не нужны!!!
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SaturnuS
1465910394
Последний матч в группе с УЭЛЬСом играем, скорее всего там будут провокации со стороны Англичан, чтобы 2 команды из Британии вышли из группы. Можете заскринить. Написано 14.06.2016г.
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Саня БУБА
1465910989
.....та пусть попересажают все это пьяное быдло!!!!!....пусть они сгниют там, во французских подвалах!!! россия чище будет ровно на их количество!!!...вы на стадионах бываете???...порой хочется этих соплем енников порешить прямо там, на трибунах.....не надо их оправдывать, надо их воспитывать жестко и беспощадно!!!....разве во франции вы увидите на дорогах то быдло мажористое, что подрезает и играет в шашечки на наших дорогах???...это у них есть бабло ехать на евро, бухать там и дебоширить!!!!....лично я за то, что бы их там на рудники отправили...это позор россии!!!!
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zubr252
1465911890
А почему Англию не наказали .
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