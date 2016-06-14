УЕФА оштрафовал Россию на 150 тысяч и условно дисквалифицировал до конца Евро-2016

УЕФА вынес наказание сборной России за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи российские фанаты устроили беспорядки на стадионе и ворвались в сектор английских болельщиков.

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а также наложил условную дисквалификацию на сборную России до конца турнира. В случае повторного нарушения правил команду Леонида Слуцкого отстранят от участия на чемпионате Европы.

Отмечается, что дисквалификация будет применена только в случае повторения инцидентов внутри стадионов.