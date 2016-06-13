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  • РФС осудил участие российских болельщиков в беспорядках в Марселе

РФС осудил участие российских болельщиков в беспорядках в Марселе

13 июня 2016, 19:00
4

РФС опубликовал заявление по поводу беспорядков до и после матча сборных России и Англии (1:1) в Марселе. Напомним, игра сопровождалась массовыми фанатскими потасовками.

«11 июня национальная сборная России провела свой первый матч на Чемпионате Европы во Франции. В упорной борьбе наша команда сумела на последних минутах сравнять счет и добиться положительного результата в игре c одной из сильнейших футбольных сборных Европы.

Безусловно, во многом это произошло благодаря той поддержке, которые вы оказывали сборной России на трибунах стадиона «Велодром» в Марселе и у экранов телевизоров. Руководство РФС, игроки, тренеры нашей команды выражают вам за это глубокую признательность и надеются на то, что и в ближайших матчах против Словакии и Уэльса, которые пройдут в Лилле и Тулузе, поддержка будет не менее сильной.

В то же время Российский футбольный союз решительно осуждает действия российских болельщиков, связанные с их участием в беспорядках и противозаконной дейтельности в городе и непосредственно на матче. Мы призываем вас проявлять уважение к сопернику и его болельщикам, а также местным жителям. Соблюдайте законы, правила поведения и общественный порядок на территории Франции.

Напоминаем Вам, что матчи с участием нашей национальной сборной находятся под пристальным вниманием международных футбольных дисциплинарных органов. Во избежание наложения различных дисциплинарных санкций просим Вас воздержаться от использования на стадионе пиротехнических средств, лазерных указок и других запрещенных предметов.

Поддержите сборную России в духе честной игры!», – сказано в заявлении РФС.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: РФС
Чемпионат Европы Россия Англия
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ФК Зенит всея Руси
1465833870
Осуждам! Мы, как единый пролетарий, одногласно осуждам! Никто не пройдёт! И освободите уже Анджэлу Девис и Луиса Кар-волана! Срочно!
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alex1951
1465835757
Если Мудко не отправит этих горячих русских парней домой. то тогда возвращаться придется уже ему и команде. Вот тогда будет веселуха(((( УЕФА уже готовится снять команду,/новости Euronews/
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kimi2005
1465836121
Хлопнут нас чую!
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ljrljr0505
1465842020
РФС свою позицию высказал. Как всегда.
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