РФС осудил участие российских болельщиков в беспорядках в Марселе

РФС опубликовал заявление по поводу беспорядков до и после матча сборных России и Англии (1:1) в Марселе. Напомним, игра сопровождалась массовыми фанатскими потасовками.

«11 июня национальная сборная России провела свой первый матч на Чемпионате Европы во Франции. В упорной борьбе наша команда сумела на последних минутах сравнять счет и добиться положительного результата в игре c одной из сильнейших футбольных сборных Европы.

Безусловно, во многом это произошло благодаря той поддержке, которые вы оказывали сборной России на трибунах стадиона «Велодром» в Марселе и у экранов телевизоров. Руководство РФС, игроки, тренеры нашей команды выражают вам за это глубокую признательность и надеются на то, что и в ближайших матчах против Словакии и Уэльса, которые пройдут в Лилле и Тулузе, поддержка будет не менее сильной.

В то же время Российский футбольный союз решительно осуждает действия российских болельщиков, связанные с их участием в беспорядках и противозаконной дейтельности в городе и непосредственно на матче. Мы призываем вас проявлять уважение к сопернику и его болельщикам, а также местным жителям. Соблюдайте законы, правила поведения и общественный порядок на территории Франции.

Напоминаем Вам, что матчи с участием нашей национальной сборной находятся под пристальным вниманием международных футбольных дисциплинарных органов. Во избежание наложения различных дисциплинарных санкций просим Вас воздержаться от использования на стадионе пиротехнических средств, лазерных указок и других запрещенных предметов.

Поддержите сборную России в духе честной игры!», – сказано в заявлении РФС.

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