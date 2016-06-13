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    Зырянов продолжит выходить на поле в составе «Зенита-2» в сезоне-2016/17

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов продолжит выходить на поле в следующем сезоне, сообщил агент футболиста Сергей Базанов. Напомним, 39-летний полузащитник является играющим тренером второй команды сине-бело-голубых с августа 2014-го года. В минувшем розыгрыше ФНЛ Зырянов записал на свой счет два гола в 34-х поединках.

    «Зырянов продолжит играть в следующем сезоне, но сложно в таком возрасте загадывать на два-три года вперед. Каждый год ему приходится решать, как сложится его будущее, поэтому после следующего сезона посмотрим, что будет. Константин – мудрый человек, который прекрасно понимает, в каком физическом состоянии находится», – сказал Базанов.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2016 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 июня 2016, 10:39

      вот молодец без понтов,всё понял и дал дорогу молодым

      0
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 13 июня 2016, 19:16

      молодец без пафоса передает свой опыт молодым

      0
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      Рейтинг: +24

      Вратарььь 13 июня 2016, 19:05

      - ИгоРрьь СерРРгеич)а купите мне пожалуста шоколадку
      - Какую тебе Базанов?
      - С Лесными аРРреШками
      (Реальные пацаны))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик > Вратарььь 13 июня 2016, 19:16

      сам понял чего написал?

      -1
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      Рейтинг: +312

      Zly 13 июня 2016, 18:04

      Не стареют душой ветераны!Молодчина

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      Рейтинг: +443

      EVM 13 июня 2016, 17:58

      Ну и молодец! Его опыт, только на пользу команде.

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