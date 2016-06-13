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  • Лебедев: «Ничего страшного в драке фанатов сборных России и Англии нет»

Лебедев: «Ничего страшного в драке фанатов сборных России и Англии нет»

13 июня 2016, 12:05
43

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в столкновении болельщиков сборных России и Англии накануне и после матча первого тура группового этапа Евро-2016 виноваты правоохранительные органы Франции. По мнению заместителя председателя Госдумы РФ, полицейские не смогли обеспечить должный порядок.

Напомним, после финального свистка несколько десятков российских болельщиков прорвались в сектор с англичанами с намерением сорвать флаги. Лишь вмешательство стюардов помогло прекратить потасовку. Отметим при этом отсутствие какой-либо буферной зоны между фанатами обеих команд.

«Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать! А вот то, что случилось в Марселе и других городах Франции, это не вина фанатов, а неумение полиции организовать проведение таких мероприятий.

И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их защитить надо, а приедут домой, тогда и разберемся», – заявил Лебедев.

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Источник: Twitter
Чемпионат Европы Россия Англия
Комментарии (43)
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woyser
1465809843
На этом чемпионате, наших будут провацировать постоянно и соответственно относиться предвзято. Нам остаётся всё это только принять, как должное, потому что чинуши забили на болел, да и вообще на спорт в России.
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Диктор
1465810932
Как же достала эта политика-при чем тут спорт.
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aurora5858
1465811227
Оправдания
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Виталий1
1465813435
Вот это да! А этот человек со странным мозгом Лебедев действительно считает, что драки фанатов-дебилов имеют какую-то связь с Футболом и с болельщиками? Где Футбол, а где драки!
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cska-62
1465813873
Английские фанаты публично предложили нашу команду снять с ЕВРО-2016. 13.06.2016, 13:06 Так может Францию исключить из УЕФА? Или это недогосударство расформировать? Не у них ли три арабских террориста держали в страхе ТРОЕ суток весь Париж и его окрестности? Или в этом тоже Путин виноват? Вместе с Россией? http://www.kp.ru/onli
ne/news/2420809/ P.S. Ссылка приведена для модераторов как подтверждение того, что пост проверен цензурой и пропущен. Приходится подстраховываться, если сайтом "соккер" якобы "ру" уже правят какие-то персоны из города Львова...
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kimi2005
1465814056
Г-н Лебедев откровенный дебил ровно как и наши драчуны-вышли за стадион наваляли и взятки гладки! А теперь висим на желтой!
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sargassov
1465823792
Англичане долго выпрашивали и получили. И получили бы также и от Хорватов бы и от греков
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Виталий1
1465899931
Суперомозг!!! Я люблю этого человека!!! Я начал собирать его хохмы.
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