Лебедев: «Ничего страшного в драке фанатов сборных России и Англии нет»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в столкновении болельщиков сборных России и Англии накануне и после матча первого тура группового этапа Евро-2016 виноваты правоохранительные органы Франции. По мнению заместителя председателя Госдумы РФ, полицейские не смогли обеспечить должный порядок.

Напомним, после финального свистка несколько десятков российских болельщиков прорвались в сектор с англичанами с намерением сорвать флаги. Лишь вмешательство стюардов помогло прекратить потасовку. Отметим при этом отсутствие какой-либо буферной зоны между фанатами обеих команд.

«Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать! А вот то, что случилось в Марселе и других городах Франции, это не вина фанатов, а неумение полиции организовать проведение таких мероприятий.

И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их защитить надо, а приедут домой, тогда и разберемся», – заявил Лебедев.

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