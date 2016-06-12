Широков: «А что я могу сделать с болельщиками?»

Полузащитник сборной России Роман Широков обратился к болельщикам команды.

– Огромное спасибо им за прекрасную поддержку. А то, что произошло на улицах, мы контролировать не можем. Что бы я ни сказал.

– Но ведь УЕФА сегодня объявил, что может дисквалифицировать Англию и Россию в случае повторения инцидентов, подобных марсельскому.

– Ну а я как могу на это повлиять? Попросить УЕФА, чтобы не дисквалифицировал?

– Попросить болельщиков вести себя не так, как в Марселе.

– Они, наверное, сами прекрасно понимают, что нужно вести себя сдержанно. Просто, когда случаются какие-то провокации, не все могут на них адекватно реагировать. Кто-то, может, заступился за кого-то, я же не знаю, что произошло.