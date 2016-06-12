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Широков: «А что я могу сделать с болельщиками?»

12 июня 2016, 21:20
6

Полузащитник сборной России Роман Широков обратился к болельщикам команды.

– Огромное спасибо им за прекрасную поддержку. А то, что произошло на улицах, мы контролировать не можем. Что бы я ни сказал.

– Но ведь УЕФА сегодня объявил, что может дисквалифицировать Англию и Россию в случае повторения инцидентов, подобных марсельскому.

– Ну а я как могу на это повлиять? Попросить УЕФА, чтобы не дисквалифицировал?

– Попросить болельщиков вести себя не так, как в Марселе.

– Они, наверное, сами прекрасно понимают, что нужно вести себя сдержанно. Просто, когда случаются какие-то провокации, не все могут на них адекватно реагировать. Кто-то, может, заступился за кого-то, я же не знаю, что произошло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Россия Широков Роман
Комментарии (6)
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olic29ivica
1465756070
На прошлом Евро сборная не оправдала ожиданий болельщиков, а на этом как бы не получилось так, что болельщики не оправдали ожиданий сборной))
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Саня БУБА
1465757128
....та это все опять проделки западных спецслужб!!!...переодеваются в наши цвета, орут "россия вперед" и кидают в прохожих стульями....им надо срочно сплавить россию с евро, а потом под этим соусом, перенести ЧМ-18 в США...все к этому идет
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465771409
В отношении России стандарты всю жизнь двойные, еще со времен Союза. Взять, к примеру, финал Кубка Кубков "Глазго Рейнджерс" - "Динамо" Москва. За неск-ко минут до его окончания толпы шотландцев в очередной раз прорвались на поле, не только сбив атакующий настрой динамовцев (Маховиков как раз сократил разрыв до минимума), но и забросав и поле, и наших игроков различными предметами. Йожефу Сабо даже разбили голову бутылкой. Минут на десять минимум матч был остановлен. После подачи протеста "Рейнджерс" дисквалифицировали, но ни переигровки, ни отмены результата не было. Так что удивляться тут нечему, а напротив, следует опасаться максимального для России наказания. Захотят - найдут и повод, и причину. Мне вот лично будет обидно, если, не дай Бог, отнимут очки или мундиаль. И чтобы этого не произошло, горе-болелам надо всего-навсего потерпеть каких-то пару часов во время игры и дурь свою выпустить уже потом на улицах. Хотя я и против этого тоже, но за пределами стадиона юридискция УЕФы уже не пляшет. И насчет "переодетых в русское". Вчера-сегодня отсмотрел, наверное, более часа видео на эту тему. Интересно, что при заголовках со словом Russia и ему подобных истинно наших там шиш да маленько. Нет, они не переодетые. Просто в основном в уличных потасовках засняты британские вандалы и, если внимательно смотреть, это можно определить по различным признакам. Впрочем, это все неважно, потому как за пределами "Велодрома".
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Диктор
1465789953
Правда не понимаю-при чем тут сборная-набедокурили-ну так есть же полиция-вои и разбирайтесь.Виновен-накажите ,пару тройку показательных наказаний и думаю таких случаев будет значительно меньше.
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Пуцко
1465812734
Сказать надо - мне пох за кого ты ездиешь ,сиди дома ,епт
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