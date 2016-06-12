Уткин: «Англичане должны быть расстроены»

Телекомментатор Василий Уткин поделился своими впечатлениями от матча Англия – Россия (1:1)

«Россия спаслась вопреки? Во-первых, англичане правы. Во-вторых, как это еще может восприниматься, если команда забивает на последней минуте? На протяжении всего матча Англия имела преимущество, конечно они должны быть расстроены. Извините, я должен сказать банальность, но игра продолжается 90 минут, что поделать. Нелогично, да. А в чем вы видите логику? Мне рассказывали, у них в Англии левостороннее движение, и эти люди ищут логику!», – заявил Уткин.