Слуцкий: «Действующие чемпионы мира и Европы не являются главными фаворитами Евро-2016»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что Испания, являющаяся действующим чемпионом Европы, и Германия, которая стала триумфатором последнего чемпионата мира, не являются главными фаворитами Евро-2016.

«На мой взгляд, на континенте сложилась уникальная ситуация. Ни действующий чемпион Европы, ни действующий чемпион мира не являются безоговорочными фаворитами. Они, бесспорно, в числе претендентов на победу, об этом говорит хотя бы их статус.

Но, на мой взгляд, к таковым относятся еще и Франция, Бельгия, Англия. Они точно смогут составить серьезную конкуренцию, вплоть до финала. Есть, например, еще Хорватия, которая способна на равных играть с любой командой мира. Считаю, пять-шесть сборных в равной степени могут претендовать на победу», – сказал Слуцкий.