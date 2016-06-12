Рейнгольд: «Вся Европа увидела, что у России есть команда»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная России сыграла вничью с Англией со счетом 1:1.

«По итоговому результату – я рад. Ребята – молодцы! Я говорил о том, что только за счет характера мы можем на что-то рассчитывать, так и случилось. Команда проявила характер, хотя англичане имели преимущество в двух таймах. Тем не менее, результат на табло.

Раз выдержали такой матч с Англией, думаю, со Словакией и Уэльсом будет полегче. В минувшей игре я отмечу всю команду, но в первую очередь Акинфеева. Просто красавец! Да и вся сборная хорошо себя проявила. Вся Европа увидела, что у России есть команда, которая стала преградой для Англии», – сказал Рейнгольд.