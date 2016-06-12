Колосков: «Поведение российских болельщиков? Полагаю, что до снятия очков не дойдет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал понять, что Россию вряд ли накажут серьезными санкциями за поведение болельщиков в матче с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи около 30 российских фанатов прорвались в сектор с английскими болельщиками.

«Полагаю, что до снятия очков не дойдет. Убежден, что максимум это очень солидный денежный штраф будет наложен на РФС, других санкций не будет», – отметил Колосков.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов