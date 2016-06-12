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    Месси: «Когда сборная играет плохо, люди начинают сомневаться, аргентинец ли я»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о важности Кубка Америки-2016 для национальной команды.

    «Этот турнир очень важен для Аргентины. Нам почти удалось выиграть два последних крупных соревнования: мы дошли до финалов чемпионата мира-2014 и Кубка Америки-2015, но каждый раз нам немного не хватало для победы.

    Иногда люди начинают сомневаться в том, аргентинец ли я – особенно, когда сборная играет плохо. Но я очень люблю свою страну и надеюсь однажды вернуться туда», – сказал Месси.

    Напомним, Месси отметился хет-триком в матче против Панамы (5:0), в котором он вышел на замену.

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    Источник: ФК «Барселона»

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    12.06.2016 05:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 12 июня 2016, 10:20

      Мессян. Ты Армянин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 12 июня 2016, 09:04

      Надо настраивать сборную.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июня 2016, 08:24

      Кровь сдай

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