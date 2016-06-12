Мутко: «Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко предположил, какое наказание может назначить УЕФА по итогам беспорядков до и после матча сборных Англии и России (1:1). Напомним, по этому поводу будет открыто дисциплинарное дело.

«Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели. Сейчас посмотрим, группа ли это была, которые наши, или просто по билетам прошли туда. Что сделаешь? Досмотровые вещи и прочее немножко не того уровня, как мы делаем. Потоки разделять надо, много нюансов», – сказал Мутко.

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