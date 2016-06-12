Дзюба: «На равных играли с одним из лидеров мирового футбола»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча Евро-2016 против Англии (1:1).

«Самыми сложными были первые минуты, когда надо было сдержать порыв соперника. Англичане понеслись вперед. Когда мы смогли выдержать этот темп атаки, мы смогли контролировать мяч, мы понимали, как будем играть. Немного не получалось в атаке, много мячей ударили в аут.

Считаю, что в борьбе, в агрессии, в желании не проиграли нисколько, и удача нас вознаградила за жажду борьбы. До последнего старались, играли строго, дисциплинировано, сегодня были единой командой и забили трудовой гол. Очень счастливы, но, с другой стороны, не расслабляемся.

Насколько игровой план был реализован? Процентов на 50-60. В защите строго играли, у них есть хорошие исполнители. Нам есть, где прибавить именно в атаке. Мы можем и должны создавать больше моментов. У нас тоже есть быстрые и индивидуально сильные игроки.

Первый матч – 1:1, мы рады, продолжаем работать. Нельзя сейчас бросать весла, работаем, пашем.

Чувствовалось ли на поле, что сборная Англии – фаворит? В начале чувствовалось, но потом поняли, что играем на равных с одним из лидеров мирового футбола. Если добавим в организации атаки, мы сможем прибавить качественно процентов на 30-40.

Надеюсь, что в следующих матчах команда побежит быстрее. Если честно, перед матчем у самих был страх, но сегодня все доработали. На 85-87 минутах начало сводить ноги, но и у англичан сводило. По такой духоте выдержали хороший темп, действовали организовано. Все справились, все работали на 100-120 процентов, нас это вознаградило», – заявил Дзюба.

Примите участие в Конкусре прогнозов и выиграйте один из 100 призов