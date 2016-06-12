Акинфеев: «Сами себе привозим какие-то непонятные голы»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился своими впечатлениями после матча против Англии (1:1).

«Думаю, что все-таки не очень хороший матч получился, потому что пропустили гол с ненужного штрафного. Сами себе привозим постоянно какие-то непонятные голы. Играем в более трудных ситуациях надежнее, а здесь пропускаем голы. Слава богу, что в конце получилось, забили и получили хороший достойный результат.

Перед чемпионатом Европы говорил, что надо идти от игры к игре, поэтому сегодня можно сказать, что мы добились положительного результата, потому что проигрывали. Конечно, довольны результатом, не буду лукавить. Ничья на последней секунде всегда лучше, чем поражение.

Не могу сказать, что не получилось у сборной. Леонид Викторович на пресс-конференции скажет, что он увидел, что не получилось. Думаю, главное, что все бились и была единая команда.

На поле были две достаточно хорошие команды. Может быть, и по составу, и по тому, где ребята из сборной Англии играют, они, можно сказать, круче нас, но нашим характером мы сегодня сумели сломить их.

Даст ли ничья положительные эмоции на следующие игры? Даст, конечно. Надо готовиться с холодной головой и спокойно тренироваться и играть. Думаю, что результат придет», – заявил Акинфеев.

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