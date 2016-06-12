Мутко: «Эта ничья как победа»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча Англия – Россия (1:1)

«Шикарный матч, у нас есть сборная, это самое главное. Всех с ничьей, она как победа.

Пересматривали момент с назначением штрафного. Судья немного «подсвистывал», мне кажется, но это футбол.

Настоящий матч чемпионата Европы, на нервах. Мы забиваем англичанам на последних минутах. У нас отличная команда – все здорово сыграли, старались, Игорь был великолепен. Все парни бились, а капитан забил», – заявил Мутко.