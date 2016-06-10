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    Муньяин: «Новости о сексуальном скандале – ложь»

    Нападающий «Атлетика» Икер Муньяин прокомментировал информацию о том, что он замешан в деле о сексуальных преступлениях.

    «По поводу появившейся сегодня информации хочу заявить следующее: все новости о сексуальном скандале – ложь!

    В ближайшие дни с собираюсь нанять юриста, чтобы защитить свою репутацию.

    Я надеюсь, что болельщики доверяют мне в этой ситуации, ведь они всегда поддерживали меня на поле», – написал на свой странице в Twitter Муньяин.

    Напомним, ранее сообщалось о возможном участии Муньяина и Давида Де Хеа в изнасилованиях несовершеннолетних в 2012 году.

    Источник: Twitter

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    10.06.2016 22:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 10 июня 2016, 22:37

      четыре года молчали а перед чемпионатов вспомнили... да уж

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