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Де Хеа выведен из состава сборной из-за скандала с сексуальными преступлениями

10 июня 2016, 18:26
15

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оказался в центре сексуального скандала.

В испанской прессе были опубликованы материалы, в которых утверждается, что Де Хеа, Иско, а также несколько игроков «Атлетика» замешаны в деле о порно-продюсере Игнасио Фернандесе, который спаивал и насиловал несовершеннолетних девушек. По информации СМИ, футболисты могут быть замешаны в изнасилованиях, происходивших в 2012 году.

Сообщается, что в связи с этим скандалом Де Хеа выведен из состава сборной. В ближайшее время, как ожидается, вратарь даст пресс-конференцию по этому поводу.

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Источник: Independent.co.uk
Чемпионат Европы Испания Де Хеа Давид
Комментарии (15)
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Lordfrax
1465573013
что за бред?) зачем футболистам насиловать девушек?))
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tier.tnd
1465573254
Сами ноги раздвигают
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JUVENTINO-666
1465573261
Вот уроды, насилуйте игроков из католонии))
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Flamini84
1465573994
Усач доволен,теперь не надо оправдываться почему бы он ставил Каса не ДеХеа
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Andrew01
1465575639
Он же вроде с 2011 в Манчестере играет, прилетал на выходные в Испанию насиловать девочек что ли???
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LOKOfanatik19
1465576187
Какое насилие, если спаивали, значит сами пришли и сами понимали на что идут.... Тв*ри малолетние...
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FanatSerj
1465578942
обычные малолетние проститутки, о каком насилии разговор? Они сейчас очень быстро развиваются. Познакомился это я как то со студенткой 20 лет, на следующий день уже попросилась приехать на квартиру секисом заняться. Глоть 18-ть сантиметров под корешок и даже не поперхнулась, ну ничего себе думаю таланты какие. Спрашиваю где научилась? А она говорит на бананах тренировалась, ну да, ну да знаем мы эти "бананы". В попу дашь? нет не дам. А что так? В попу меня уже "любили" -больно ))) В мои то 20 лет у меня девушка после пол года встречаний член поцеловала, вот такие они нравы. А сейчас вот такие девушки (совсем не жалуюсь), но вот мужиков зачем за это сажать то, они то причем?
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Tri
1465581297
А как же презумция невиновности?
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465582208
Пошла вода горячая...
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