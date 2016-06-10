Де Хеа выведен из состава сборной из-за скандала с сексуальными преступлениями

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оказался в центре сексуального скандала.

В испанской прессе были опубликованы материалы, в которых утверждается, что Де Хеа, Иско, а также несколько игроков «Атлетика» замешаны в деле о порно-продюсере Игнасио Фернандесе, который спаивал и насиловал несовершеннолетних девушек. По информации СМИ, футболисты могут быть замешаны в изнасилованиях, происходивших в 2012 году.

Сообщается, что в связи с этим скандалом Де Хеа выведен из состава сборной. В ближайшее время, как ожидается, вратарь даст пресс-конференцию по этому поводу.

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